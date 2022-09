Energia: ad agosto consumi -2,6% (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Nel mese di agosto l’Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh di Energia elettrica, un valore in diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo rende noto Terna il cui indice Imcei, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, ha registrato una flessione del 15,2% rispetto ad agosto del 2021. Nel dettaglio, agosto ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (22) e una temperatura media mensile superiore di circa 0,6°C rispetto ad agosto del 2021. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto della temperatura, risulta in calo del 3,6%. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Nel mese dil’Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh dielettrica, un valore in diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo rende noto Terna il cui indice Imcei, che prende in esame iindustriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, ha registrato una flessione del 15,2% rispetto addel 2021. Nel dettaglio,ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (22) e una temperatura media mensile superiore di circa 0,6°C rispetto addel 2021. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto della temperatura, risulta in calo del 3,6%. L'articolo L'Opinionista.

