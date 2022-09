Elisabetta Gregoraci, lato B incontenibile: una foto pazzesca | Guarda (Di martedì 13 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un fisico da paura per tutta l'estate, e anche in questi ultimi scorci prima dell'autunno non è da meno. Su Dagospia è stato posto l'accento sulle “poetiche chiappe” che emergono da uno dei recenti scatti in barca: effettivamente la showgirl di Soverato sta viaggiando su livelli di bellezza e sensualità davvero altissimi. Nel post più recente condiviso su Instagram la Gregoraci si è però resa protagonista di una piccola gaffe, ingigantita e trasformata in una polemica dai soliti frustrati dei social. “Se con un tacco ti vedrai alta, con l'amore per te stessa ti vedrai immensa”, è la frase di Frida Khalo scelta dalla showgirl per accompagnare alcuni scatti che la riGuardano. Evidentemente, però, la Gregoraci non si è resa conto di aver sbagliato a digitare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022)ha sfoggiato un fisico da paura per tutta l'estate, e anche in questi ultimi scorci prima dell'autunno non è da meno. Su Dagospia è stato posto l'accento sulle “poetiche chiappe” che emergono da uno dei recenti scatti in barca: effettivamente la showgirl di Soverato sta viaggiando su livelli di bellezza e sensualità davvero altissimi. Nel post più recente condiviso su Instagram lasi è però resa protagonista di una piccola gaffe, ingigantita e trasformata in una polemica dai soliti frustrati dei social. “Se con un tacco ti vedrai alta, con l'amore per te stessa ti vedrai immensa”, è la frase di Frida Khalo scelta dalla showgirl per accompagnare alcuni scatti che la rino. Evidentemente, però, lanon si è resa conto di aver sbagliato a digitare il ...

gracivaleria : RT @lucia04030043: Stasera seconda puntata su #rai2 di #Nudiperlavita con la squadra maschile. Il 19 e 20 settembre entra in gioco la spl… - lucia04030043 : Stasera seconda puntata su #rai2 di #Nudiperlavita con la squadra maschile. Il 19 e 20 settembre entra in gioco l… - telodogratis : La gaffe di Elisabetta Gregoraci sui social: la presentatrice sommersa dalle critiche - Frances43271437 : @MondoTV241 Non mi piace per niente elisabetta gregoraci ???????????????? - MondoTV241 : Gaffe di Elisabetta Gregoraci su Instagram, la showgirl risponde agli insulti, ecco cosa è successo… -