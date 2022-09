Elezioni, Speranza da Napoli: «Fondi, diritti e salute; blindiamo l?agenda Sud» (Di martedì 13 settembre 2022) Ministro Roberto Speranza, candidato capolista nel Pd alla Camera nel proporzionale Campania 1-Napoli (ieri in città per un dibattito sul Mezzogiorno, al Salone Margherita), mancano dodici... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 settembre 2022) Ministro Roberto, candidato capolista nel Pd alla Camera nel proporzionale Campania 1-(ieri in città per un dibattito sul Mezzogiorno, al Salone Margherita), mancano dodici...

