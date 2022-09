Elezioni | Renzi | Meloni premier? Sarebbe un pericolo per il portafoglio

petergomezblog : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…”… - GCarloLattanzi : RT @tartaro7: Ma se politici e partiti fossero dei libri? Scopriamolo su #RieducationalCana. (1/3) #Conte #Letta #Meloni #Renzi #Calenda #e… - giancar21881332 : Elezioni 2022, tutti i palchi dei big a Milano: Letta tra i giovani, Renzi con Calenda, Meloni prenota piazza Duom… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” http… - telodogratis : Elezioni 2022, Renzi: “Letta e Meloni? Migliori amici” -

Così il leader di Italia Viva Matteoa Mattino Cinque. Leggi anche2022, Letta: "Dialogo Ora puntiamo a vincere, dopo si vedrà" Confronto Meloni - Letta, scintille e fair play: cosa ...Il leader di Italia Viva a 'Mattino Cinque News': 'L'ultima volta che Giorgia ha governato, stava mandando all'aria il Paese con ...PICCIANO – “Il 25 settembre abbiamo un’occasione d’oro per avere un Governo nazionale di chiara espressione di centrodestra per realizzare un programma del fare utile a ...Condividi questo articolo:Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Pd è in campo per vincere e ci sono tutte le condizioni per farlo perché abbiamo idee e programmi utili per l’Italia”. Lo ha detto il presidente ...