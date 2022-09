Elezioni: Renzi, 'Letta e Meloni? Migliori amici, segretario Pd gli sta facendo campagna' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Letta e Meloni sono Migliori amici anche perchè Letta sta facendo campagna alla Meloni. Sono più amici di quanto sembra". Così Matteo Renzi a Mattino Cinque. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "sonoanche perchèstaalla. Sono piùdi quanto sembra". Così Matteoa Mattino Cinque.

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - Virus1979C : RT @petergomezblog: Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” http… - spacevkng : RT @tartaro7: Ma se politici e partiti fossero dei libri? Scopriamolo su #RieducationalCana. (1/3) #Conte #Letta #Meloni #Renzi #Calenda #e… - Snoopy16466 : RT @petergomezblog: Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” http… - huguenau : @MattGarau @salfasanop @CarloCalenda Se non fosse che un secondo dopo le elezioni Renzi e Calenda si separeranno, c… -