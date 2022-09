Elezioni politiche, Pacifico (NOI moderati): 'Sondaggi e analisi falsati, si tenga in conto il nuovo sistema elettorale' (Di martedì 13 settembre 2022) Per questo le previsioni che leggo lasciano il tempo che trovano. L'appello fatto oggi dalla comunità cattolica contro l'astensionismo, attualmente quotato al 41%, con hashtag #iovoto ci conforta ... Leggi su iltabloid (Di martedì 13 settembre 2022) Per questo le previsioni che leggo lasciano il tempo che trovano. L'appello fatto oggi dalla comunità cattolica contro l'astensionismo, attualmente quotato al 41%, con hashtag #iovoto ci conforta ...

amnestyitalia : Ingiustificato l'uso di idranti a breve distanza e altezza testa contro la marcia del #ClimateCamp a Venezia. A can… - borghi_claudio : Intanto @LivornoToday mette in bella evidenza che la capolista per il PD anche a Livorno è la Boldrini... bene, che… - amnestyitalia : Il più letto della settimana - Elezioni politiche 2022: le nostre 10 richieste - IteNovas : #Elezioni, Salvini: la #Sardegna diventerà l'isola più grande in Italia dopo che in 4 anni realizzeremo il ponte su… - SardegnaG : #Elezioni, Salvini: la #Sardegna diventerà l'isola più grande in Italia dopo che in 4 anni realizzeremo il ponte su… -