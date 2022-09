Elezioni: Letta, 'senza fondi del Pnnr Paese senza innovazione e futuro' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set (Adnkronos) - "innovazione vuol dire fondi del Pnnr, spenderli tutti subito e provare ad accelerare la spesa dei fondi con il capitolo trasversale sull'innovazione". Lo ha detto Enrico Letta all'evento 'Innovare per crescere'. "Perchè l'Italia riesca a recuperare il tempo perduto sull'innovazione non deve fare un errore, considerare fondi del Pnnr come normali fondi di sempre che abbiamo usato o no con disattenzione, sarebbe esiziale per il futuro -ha spiegato il segretario del Pd-. Questa volta abbiamo una grande occasione, questi fondi sono stati individuati con una missione chiara, senza l'innovazione perde tutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set (Adnkronos) - "vuol diredel, spenderli tutti subito e provare ad accelerare la spesa deicon il capitolo trasversale sull'". Lo ha detto Enricoall'evento 'Innovare per crescere'. "Perchè l'Italia riesca a recuperare il tempo perduto sull'non deve fare un errore, consideraredelcome normalidi sempre che abbiamo usato o no con disattenzione, sarebbe esiziale per il-ha spiegato il segretario del Pd-. Questa volta abbiamo una grande occasione, questisono stati individuati con una missione chiara,l'perde tutto il ...

