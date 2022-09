Elezioni: Letta, ‘ieri Calenda ha fatto il pazzo, patetico in studio da solo’ (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) – Il confronto di ieri con Giorgia Meloni segna il “frame” della campagna: “o noi o loro e non è un caso che Calenda abbia fatto il pazzo. Calenda e Renzi hanno presentato esposti all’Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta. E’ stata davvero una cosa patetica quella di Calenda in uno studio Tv da solo a fare il suo commento al mio dibattito con Meloni”. Così Enrico Letta ai candidati Pd via Zoom. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) – Il confronto di ieri con Giorgia Meloni segna il “frame” della campagna: “o noi o loro e non è un caso cheabbiaile Renzi hanno presentato esposti all’Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta. E’ stata davvero una cosa patetica quella diin unoTv da solo a fare il suo commento al mio dibattito con Meloni”. Così Enricoai candidati Pd via Zoom. L'articolo CalcioWeb.

