(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Per il Pd votare Pd o votare M5S è la. Lo ha detto Bettini nei giorni scorsi, lo ribadisceoggi sul Fatto. Noi lo diciamo da anni che ormai. Per questo siamo anni luce lontani da loro e per questo c'è il #TerzoPolo. #ItaliaSulSerio". Così Davidedi Iv su twitter.

... come scrive Il Tempo , sono stati calcolati su 250 simulazioni del risultato delle- per ... In fascia media Luigi Marattin e Davide. Un gradino più sotto, nella sezione medio - bassa, ......sulleI dati sono sono calcolati su 250 simulazioni del risultato delle- per ... In fascia media Luigi Marattin e Davide. Un gradino più sotto, nella sezione medio - bassa, ... Elezioni: Faraone, ‘per Emiliano voto Pd o M5S stessa cosa, sono sovrapponibili’ Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Per il Pd votare Pd o votare M5S è la stessa cosa. Lo ha detto Bettini nei giorni scorsi, lo ribadisce Emiliano oggi sul Fatto. Noi lo diciamo da anni che ormai sono sovra ...L'elezione di Enrico Letta e Giorgia Meloni alla Camera nelle politiche 2022 del 25 settembre è sostanzialmente certa, come quella di ...