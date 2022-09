Elezioni, De Magistris oggi alle 15.30 in diretta su Corriere.it (Di martedì 13 settembre 2022) Il leader di Unione Popolare intervistato dal vicedirettore del Corriere Fiorenza Sarzanini. Saranno i lettori a fare le domande mandando una mail Leggi su corriere (Di martedì 13 settembre 2022) Il leader di Unione Popolare intervistato dal vicedirettore delFiorenza Sarzanini. Saranno i lettori a fare le domande mandando una mail

ilpost : La lista più di sinistra presente sulle schede delle prossime elezioni è guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De… - demagistris : Elezioni, Mèlenchon oggi a Roma per sostenere Unione Popolare: assemblea con de Magistris e i leader di Potere al P… - persempre_news : #ElezioniPolitiche2022 #DeMagistris #Unionepopolare #LettaMeloni #Letta #Meloni #omnibusla7 #25settembre Elezioni… - doomboy : @Socialmenteesc Al momento: SI+Verdi: buone intenzioni, ma stampella del PD. UP: buone intenzioni, ma ininfluenti… - Luxgraph : Elezioni, De Magistris oggi alle 15.30 in diretta su -