Elezioni | da ministri a consiglieri | Un governo ‘muove’ almeno 700 persone

(Adnkronos) – Non solo ministri e sottosegretari, ma anche uffici di diretta collaborazione, consiglieri ed esperti: a comporre un governo sono almeno 700 persone e dai dati degli ultimi esecutivi si comprendono anche i valori del primo della prossima legislatura. E' quanto evidenzia la prima ricerca sul tema, elaborata da Comar – Centro Studi sulla base di dati ufficiali ("Amministrazione Trasparente", al 21 luglio 2022, giorno della conferma delle dimissioni del governo Draghi). Il governo Draghi annovera, in totale, 719 persone, in Presidenza del Consiglio dei ministri, con 6 sottosegretari; 8 dipartimenti (ministri senza Portafoglio), con 4 sottosegretari; 15 ministeri, con 6 viceministri e 25 ...

