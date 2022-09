Elezioni, Conte “Mai più al tavolo con il Pd” (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io non voglio entrare nelle vicende interne a un'altra forza politica, dico semplicemente che dopo un dialogo già avviato fatto di obiettivi concreti si è abbracciata illusoriamente un'agenda Draghi che non esiste, per creare sodalizi con Di Maio e Tabacci, con Calenda e con chiunque altro pur di emarginare il M5S, io non mi siedo più a un tavolo”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Radio Anch'io su Rai Radio1 parlando di ipotetiche alleanze future con il Pd.“Sulle prospettive future ipotetiche è inutile immaginare”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io non voglio entrare nelle vicende interne a un'altra forza politica, dico semplicemente che dopo un dialogo già avviato fatto di obiettivi concreti si è abbracciata illusoriamente un'agenda Draghi che non esiste, per creare sodalizi con Di Maio e Tabacci, con Calenda e con chiunque altro pur di emarginare il M5S, io non mi siedo più a un”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, a Radio Anch'io su Rai Radio1 parlando di ipotetiche alleanze future con il Pd.“Sulle prospettive future ipotetiche è inutile immaginare”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

