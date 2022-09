Elezioni, Casellati saluta il Senato: “Ultima seduta della mia presidenza. Legislatura difficile ma ho sentito sostegno di tutti” (Di martedì 13 settembre 2022) Vorrei ringraziare tutti perché, pur in una Legislatura difficile, ho sempre sentito il sostegno di voi tutti”. Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha chiuso la seduta odierna a palazzo Madama, molto probabilmente l’Ultima di questa Legislatura. Casellati ha annunciato che ora “il Senato è convocato a domicilio”. Quindi, salvo sorprese, quella di oggi è stata anche l’Ultima seduta con la composizione attuale a 315 Senatori, visto che dopo le Elezioni del 25 settembre si insedierà il nuovo Senato con soli 200 componenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Vorrei ringraziareperché, pur in una, ho sempreildi voi”. Così la presidente del, Elisabetta, ha chiuso laodierna a palazzo Madama, molto probabilmente l’di questaha annunciato che ora “ilè convocato a domicilio”. Quindi, salvo sorprese, quella di oggi è stata anche l’con la composizione attuale a 315ri, visto che dopo ledel 25 settembre si insedierà il nuovocon soli 200 componenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CarloFusaro : Senato, #Casellati: «questa è l'ultima seduta». Ultima Ora - ANSA. Comunque vadano le elezioni, sarà un successo. - Baharehtz : Mi è venuto in mente la Casellati che è stata eletta in Venezia nel 2018, ma per queste elezioni si è candidata in… - guerrini193 : - Skittygoa : Attacco #hacker alle Camere sotto #elezioni: l'allarme lanciato dai servizi di intelligence a Fico e Casellati… - LaRoss93718963 : La butto lì, sanno che la percentuale di #IONONVOTO è altissima mo s'enventano(si inventano) la storielle degli ack… -