Elezioni 2022, Renzi: “Nostra sfida è Terzo Polo al 10%” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – ”La Nostra sfida è portare il Terzo Polo al 10%”. Lo ha detto Matteo Renzi in collegamento Facebook dal suo studio a Senato. “Vediamo se ce la facciamo, è una partita che dipenda da ciascuno di noi. ‘Se vinciamo noi, vince l’Italia con Draghi’. Se vince la destra, c’è la Meloni…”. ”Ce la giochiamo sia dal punto di vista organizzativo che da un punto di vista contenutistico. Siamo gli unici che stiamo dicendo le cose concrete, puntuali senza che nessuno risponda nel merito… Un esempio? Nessuna parla più di sanità… Noi diciamo che ci vogliono 37 miliardi per questo settore. Cosa ne pensano Meloni e Conte, Salvini e Fratoianni del Mes sanitario? Noi siamo interessati a prenderci il Mes sanitario ma gli altri che ne pensano?”. ”Il tema delle riforme costituzionali tornerà sicuramente ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Laè portare ilal 10%”. Lo ha detto Matteoin collegamento Facebook dal suo studio a Senato. “Vediamo se ce la facciamo, è una partita che dipenda da ciascuno di noi. ‘Se vinciamo noi, vince l’Italia con Draghi’. Se vince la destra, c’è la Meloni…”. ”Ce la giochiamo sia dal punto di vista organizzativo che da un punto di vista contenutistico. Siamo gli unici che stiamo dicendo le cose concrete, puntuali senza che nessuno risponda nel merito… Un esempio? Nessuna parla più di sanità… Noi diciamo che ci vogliono 37 miliardi per questo settore. Cosa ne pensano Meloni e Conte, Salvini e Fratoianni del Mes sanitario? Noi siamo interessati a prenderci il Mes sanitario ma gli altri che ne pensano?”. ”Il tema delle riforme costituzionali tornerà sicuramente ...

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - amnestyitalia : Ingiustificato l'uso di idranti a breve distanza e altezza testa contro la marcia del #ClimateCamp a Venezia. A can… - kuztarazk : RT @ViaggiaTreno: In occasione delle elezioni politiche previste per domenica 25 settembre, gli elettori potranno raggiungere il proprio co… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Renzi: “'L’obiettivo è Terzo Polo al 10%, è una partita che dipenda da ciascuno di noi”.… -