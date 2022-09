Elezioni 2022, Renzi cerca fondi: “Mancano 128mila euro, dateci una mano” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Prosegue la campagna di raccolta fondi. Abbiamo messo da parte, per adesso, poco più di 72mila euro e, dunque, Mancano circa 128mila euro per raggiungere il nostro obiettivo”. Così Matteo Renzi nella enews chiedendo un contributo ai simpatizzanti. “Siamo gli unici – continua il leader di Italia Viva – che vogliono mettere 37 miliardi di euro per il Mes sanitario. Perché di sanità non parla più nessuno? Perché Meloni, Salvini e Conte sono contrari a questo investimento sulla sanità?”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Prosegue la campagna di raccolta. Abbiamo messo da parte, per adesso, poco più di 72milae, dunque,circaper raggiungere il nostro obiettivo”. Così Matteonella enews chiedendo un contributo ai simpatizzanti. “Siamo gli unici – continua il leader di Italia Viva – che vogliono mettere 37 miliardi diper il Mes sanitario. Perché di sanità non parla più nessuno? Perché Meloni, Salvini e Conte sono contrari a questo investimento sulla sanità?”. L'articolo proviene da Italia Sera.

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - borghi_claudio : Loro sono simpatici ma sotto sotto c'è una verità ed è a chi fanno gioco i vari astensionisti e predicatori dell'as… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - maxbia56 : Elezioni, l'ironia di Conte: 'Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l'ha, riporta Renzi in Parlamento...… - ValeriaSanna16 : RT @petergomezblog: Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” http… -