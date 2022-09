Elezioni 2022, Meloni: “Noi seri, non ho bisogno sentirmi accettata dall’Europa” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se dovessimo vincere le Elezioni, una volta presentata la nostra prima legge di bilancio, forse le persone all’estero noteranno come esistano partiti più seri di quelli che hanno aumentato il nostro debito per acquistare i banchi di scuola con le rotelle”. Lo ha dichiarato la leader di Fdi, Giorgia Meloni, rispondendo in un’intervista al Washington post alla domanda se ritenga importante farsi accettare in Europa. “Mi interessa che l’Italia abbia il ruolo che merita nel contesto europeo”, ha proseguito Meloni, aggiungendo di non sentirsi “una minaccia, una persona mostruosa o pericolosa. Mi considero una persona molto seria e penso che sia con serietà che dobbiamo rispondere agli attacchi interessati che ci stanno muovendo”. “Non nego di aver criticato l’Ue, e spesso le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se dovessimo vincere le, una volta presentata la nostra prima legge di bilancio, forse le persone all’estero noteranno come esistano partiti piùdi quelli che hanno aumentato il nostro debito per acquistare i banchi di scuola con le rotelle”. Lo ha dichiarato la leader di Fdi, Giorgia, rispondendo in un’intervista al Washington post alla domanda se ritenga importante farsi accettare in Europa. “Mi interessa che l’Italia abbia il ruolo che merita nel contesto europeo”, ha proseguito, aggiungendo di non sentirsi “una minaccia, una persona mostruosa o pericolosa. Mi considero una persona moltoa e penso che sia conetà che dobbiamo rispondere agli attacchi interessati che ci stanno muovendo”. “Non nego di aver criticato l’Ue, e spesso le ...

