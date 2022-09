Elezioni 2022, Letta: “Dialogo? Ora puntiamo a vincere, dopo si vedrà” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il confronto di ieri con Giorgia Meloni “dimostra che non ci saranno inciuci, ci sono talmente tante differenze che non è possibile immaginare convergenze dopo il voto”. Così Enrico Letta ad Agorà su Rai1, aggiungendo di essere “molto contento di come è andato il confronto. La decisione dell’Agcom è stata tremebonda, ha privato gli elettori della possibilità di ascoltare e ieri ad esempio è stato chiaro che sia io che Meloni escludiamo un governo di larghe intese. Siamo entrati nel merito su tante cose e credo sia stato utile”. Sempre sul tema della larghe intese Letta ha spiegato che “Orlando non ha detto una cosa così originale, ma se mi chiedono ‘dialogate più facilmente con Salvini e Meloni o con Conte e Calenda’, la risposta è ovvia. Qualunque forma di Dialogo dopo avrà più ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il confronto di ieri con Giorgia Meloni “dimostra che non ci saranno inciuci, ci sono talmente tante differenze che non è possibile immaginare convergenzeil voto”. Così Enricoad Agorà su Rai1, aggiungendo di essere “molto contento di come è andato il confronto. La decisione dell’Agcom è stata tremebonda, ha privato gli elettori della possibilità di ascoltare e ieri ad esempio è stato chiaro che sia io che Meloni escludiamo un governo di larghe intese. Siamo entrati nel merito su tante cose e credo sia stato utile”. Sempre sul tema della larghe inteseha spiegato che “Orlando non ha detto una cosa così originale, ma se mi chiedono ‘dialogate più facilmente con Salvini e Meloni o con Conte e Calenda’, la risposta è ovvia. Qualunque forma diavrà più ...

