Elezioni 2022, Letta: “Calenda ha fatto il pazzo, patetico in studio da solo” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il confronto di ieri con Giorgia Meloni segna il “frame” della campagna: “O noi o loro, e non è un caso che Calenda abbia fatto il pazzo. Calenda e Renzi hanno presentato esposti all’Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta. E’ stata davvero una cosa patetica quella di Calenda in uno studio Tv da solo a fare il suo commento al mio dibattito con Meloni”. Così Enrico Letta, rivolgendosi ai candidati Pd via Zoom, commenta il ‘controdibattito’ di ieri del leader di Azione dopo il confronto tra il segretario dem e Meloni sul sito del Corriere. “Stiamo dividendo il confronto di ieri con Meloni in clip, fatele girare sia perché possono essere utili sui contenuti, ma anche perché quel format è quello che ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il confronto di ieri con Giorgia Meloni segna il “frame” della campagna: “O noi o loro, e non è un caso cheabbiaile Renzi hanno presentato esposti all’Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta. E’ stata davvero una cosa patetica quella diin unoTv daa fare il suo commento al mio dibattito con Meloni”. Così Enrico, rivolgendosi ai candidati Pd via Zoom, commenta il ‘controdibattito’ di ieri del leader di Azione dopo il confronto tra il segretario dem e Meloni sul sito del Corriere. “Stiamo dividendo il confronto di ieri con Meloni in clip, fatele girare sia perché possono essere utili sui contenuti, ma anche perché quel format è quello che ...

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - borghi_claudio : Loro sono simpatici ma sotto sotto c'è una verità ed è a chi fanno gioco i vari astensionisti e predicatori dell'as… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - ValeriaSanna16 : RT @petergomezblog: Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” http… - Herbert403 : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…”… -