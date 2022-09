Elezioni 2022, il festival delle promesse e delle accuse incrociate (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Quello con le pillole quotidiane di Silvio Berlusconi è diventato un appuntamento fisso: una pillola, una promessa. Quasi sempre sono le tasse a guadagnare la ribalta. Dalla flat tax al 23%, che nella versione leghista di Matteo Salvini scende al 15%, all’esenzione da ogni imposta e spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato. Ma non ci sono solo le tasse. Le promesse elettorali si stanno moltiplicando con l’avvicinarsi del 25 settembre. In casa Pd, si registra l’affondo di Enrico Letta che assicura 900mila assunzioni nella Pubblica amministrazione. E’ messa nero su bianco nella Carta di Taranto, il piano per il Sud in sette punti. “Promuovere l’attuazione di un grande piano di assunzioni per coprire il fabbisogno della P.A. al 2030, col rispetto ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Quello con le pillole quotidiane di Silvio Berlusconi è diventato un appuntamento fisso: una pillola, una promessa. Quasi sempre sono le tasse a guadagnare la ribalta. Dalla flat tax al 23%, che nella versione leghista di Matteo Salvini scende al 15%, all’esenzione da ogni imposta e spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato. Ma non ci sono solo le tasse. Leelettorali si stanno moltiplicando con l’avvicinarsi del 25 settembre. In casa Pd, si registra l’affondo di Enrico Letta che assicura 900mila assunzioni nella Pubblica amministrazione. E’ messa nero su bianco nella Carta di Taranto, il piano per il Sud in sette punti. “Promuovere l’attuazione di un grande piano di assunzioni per coprire il fabbisogno della P.A. al 2030, col rispetto ...

