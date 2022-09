Ecco il gossip di fine estate

(Di martedì 13 settembre 2022) Single ma non troppo, almeno non per troppo tempo. Leonardo Di Caprio, fresco di separazione sentimentale da Camila Morrone, con la quale ha fatto coppia fissa negli ultimi quattro anni, potrebbe cambiare presto il suo status sentimentale grazie a Gigi Hadid. Secondo quanto riferito da diverse fonti al magazine People, tra i due potrebbe esserci qualcosa. E potrebbe essere proprio questo ildi. Tutte le donne di Leonardo DiCaprio guarda le foto Leggi anche › ...

RegalinoV : Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: nuovo flirt all’orizzonte? Ecco cosa sappiamo - SantoWhisky : Quando pensi che non potrebbe mai fregartene di meno del gossip e intrighi che da sempre ci assillano sulla corona… - AgostinoLagana : - 361_magazine : - GossipNews_it : Tiziano Ferro non farà il passaporto italiano ai due figli adottati, Margherita e Andres: ecco perché -

La conduttrice celebra il compleanno con un super party in famiglia Vola via da sola: il marito, causa lavoro, non può accompagnarla Benedetta Parodi per il party di compleanno aspetta che tutti siano ..., Matteo Salvini per le uscite non proprio felici è un po' come i clienti di quei ristoranti: ... senza cedere alla tentazione del, dando un tono anche a quei dettagli che sono stati ...Il talk show di Canale 5, tornerà in onda a partire da sabato 17 settembre prossimo: ecco le anticipazioni. Silvia Toffanin tornerà al timone di Verissimo, il talk show più seguito della rete ammiragl ...L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parla con amore del suo compagno Giacomo Czenry, rivelando cosa ama di lui e cosa, invece, proprio non sopporta.