Ecco il disco dei Creedence (e il film con Jeff Bridges...) (Di martedì 13 settembre 2022) Esce "The Royal Albert Hall Concert" e il premio Oscar racconta questi maestri del rock in un documentario

