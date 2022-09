"Ecco come si parla...", foto-oltraggio di Letta sulla Meloni subito dopo il faccia a faccia | Guarda (Di martedì 13 settembre 2022) Il confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni sul Corriere.it ha di fatto sancito un elemento importante di questa campagna elettorale: la leader di Fratelli d'Italia è apparsa più covincente del segretario del Pd esponendo in modo chiaro i punti programmatici del centrodestra e i progetti per la prossima esperienza di governo. Letta ha basato tutto il faccia a faccia su un elemento solo: la retorica antifascista e le solite frasi sulla presunta vicinanza della Meloni alle posizioni di Orban. La leader di Fratelli d'Italia di fatto ha risposto per le rime affermando che il suo partito appartiene alla grande famiglia dei conservatori e che di fatto dialoga con tutti in Europa, anche con Orban. Ma Letta a quanto pare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il confronto tra Enricoe Giorgiasul Corriere.it ha di fatto sancito un elemento importante di questa campagna elettorale: la leader di Fratelli d'Italia è apparsa più covincente del segretario del Pd esponendo in modo chiaro i punti programmatici del centrodestra e i progetti per la prossima esperienza di governo.ha basato tutto ilsu un elemento solo: la retorica antifascista e le solite frasipresunta vicinanza dellaalle posizioni di Orban. La leader di Fratelli d'Italia di fatto ha risposto per le rime affermando che il suo partito appartiene alla grande famiglia dei conservatori e che di fatto dialoga con tutti in Europa, anche con Orban. Maa quanto pare ...

tuttosport : #JuventusSalernitana da ripetere: ecco come funziona l'errore tecnico ?? - _Nico_Piro_ : Ed ecco come volevasi dimostrare che in Russia si parla di leva generalizzata. Escalation... - andreabettini : La sonda italiana @LICIACube di @ASI_spazio si è separata come previsto dalla sonda DART della NASA. Ecco la prima… - stella6615 : RT @dacicus22: Ho chiesto alla mia amica ucraina se ha notizie da sua mamma. Si sentono come prigionieri. Chiusi nelle case. Se parte l'all… - daniel_sempere1 : @nattydoctor Ecco accorrere il pirla di turno, che di antifascista porta solo l'etichetta, ma corre, come camerata… -