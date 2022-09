È morto Jean-Luc Godard | se ne va il regista simbolo della Nouvelle Vague francese che amò tutte le sue attrici

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 13 settembre 2022) Una notizia terribile ha stravolto il mondo dell’arte cinematografica:-Luc, èall’età di 91 anni. La notizia è stata resa nota dal quotidiano Libération. Da molti anni dinon si aveva traccia alcuna: ilera ritirato dalla vita pubblica, al punto che non solo non rilasciava dichiarazioni o interviste, né partecipava a cerimonie in suo onore o riguardanti i suoi film. Non ha mai smesso di essere osannato nel mondo del cinema: fino all’ultimo è stato onorato ed ha ricevuto premi alla carriera e per il suo operato.-Luc, chi era ildi Fino all’ultimo respiro Svizzero di ...