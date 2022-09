“È morto in azienda”. Lutto nell’economia italiana, addio a uno dei volti più di successo (Di martedì 13 settembre 2022) Dramma sul posto di lavoro. Andrea Riello è morto improvvisamente a Minerbe, in provincia di Verona, all’interno dell’azienda nella quale lavorava. Si trovava dunque lì, quando da un momento all’altro si è sentito male accasciandosi al suolo. Non si è più ripreso e successivamente è stato constatato purtroppo il suo decesso. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la causa della sua dipartita sarebbe da imputare ad un attacco cardiaco che gli sarebbe stato fatale davvero in pochissimi istanti. Per Andrea Riello non c’è stato niente da fare e quindi è morto all’età di 60 anni nella sede aziendale di Minerbe. Uomo molto noto, lascia un vuoto incolmabile nell’industria italiana. Affranto il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro: “Ci sono notizie che non vorresti mai sentire e la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Dramma sul posto di lavoro. Andrea Riello èimprovvisamente a Minerbe, in provincia di Verona, all’interno dell’nella quale lavorava. Si trovava dunque lì, quando da un momento all’altro si è sentito male accasciandosi al suolo. Non si è più ripreso e successivamente è stato constatato purtroppo il suo decesso. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la causa della sua dipartita sarebbe da imputare ad un attacco cardiaco che gli sarebbe stato fatale davvero in pochissimi istanti. Per Andrea Riello non c’è stato niente da fare e quindi èall’età di 60 anni nella sedele di Minerbe. Uomo molto noto, lascia un vuoto incolmabile nell’industria. Affranto il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro: “Ci sono notizie che non vorresti mai sentire e la ...

