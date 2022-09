E’ morto il regista Jean-Luc Godard | uno dei maestri della Nouvelle Vague Aveva 91 anni

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 settembre 2022) Ilfrancese-Luca 91. Lo ha riportato il quotidiano francese Liberation. “Untotale con mille vite e un’opera tanto prolifica” scrive Liberation. Da WikipediaNasce a Parigi il 3 dicembre 1930 in una ricca famiglia borghese protestante di origine svizzera. Il padre era medico e la madre discendente da una famiglia di banchieri.compie i suoi studi presso un collegio svizzero e nella sua città natale dove, dopo il liceo, frequenta la Sorbona ottenendo, nel 1949, un diploma in Etnologia.Nei primicinquanta si distingue per le sue radicali critiche cinematografiche su riviste come Arts e Cahiers du cinéma. Risale al 1950 il suo primo articolo sulla Gazette du Cinéma, intitolato Joseph Mankiewicz, e nel ...