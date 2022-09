Due milioni e mezzo trovati nel frigorifero. La scoperta choc: di chi sono tutti quei soldi (Di martedì 13 settembre 2022) Due milioni e mezzo nascosti nel frigorifero. È il risultato di un maxi sequestro compiuto dai carabinieri del Reparto Operativo del Nucleo Investigativo di Lecce insieme ai colleghi della stazione di Galatina e alle unità cinofile di Modugno a Lecce. Come riporta Repubblica, all’interno di un congelatore non collegato alla corrente, i militari dell’Arma hanno trovato un borsone chiuso con due lucchetti all’interno del quale erano nascosti degli involucri col denaro. Durante la perquisizione, in un secondo congelatore, sono saltato fuori altri due bustoni di spazzatura con un trolley da viaggio e un altro borsone. Anche in questo caso, una volta aperti, i carabinieri hanno trovato un grosso quantitativo di denaro, sulla cui provenienza sono state avviate delle indagini. Due ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Duenascosti nel. È il risultato di un maxi sequestro compiuto dai carabinieri del Reparto Operativo del Nucleo Investigativo di Lecce insieme ai colleghi della stazione di Galatina e alle unità cinofile di Modugno a Lecce. Come riporta Repubblica, all’interno di un congelatore non collegato alla corrente, i militari dell’Arma hanno trovato un borsone chiuso con due lucchetti all’interno del quale erano nascosti degli involucri col denaro. Durante la perquisizione, in un secondo congelatore,saltato fuori altri due bustoni di spazzatura con un trolley da viaggio e un altro borsone. Anche in questo caso, una volta aperti, i carabinieri hanno trovato un grosso quantitativo di denaro, sulla cui provenienzastate avviate delle indagini. Due ...

