Drusilla Gucci, le parole “senza speranza” sul fidanzato Francesco Chiofalo | “E’ grave…” (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex pupo Francesco Chiofalo preoccupa la fidanzata Drusilla Gucci. Il video pubblicato online è chiaro: “è grave” sentenzia la ragazza. Il malore che ha paralizzato Francesco per quattro giorni Durante quest’estate Francesco Chiofalo ha fatto preoccupare i fan per un improvviso malore. Durante una serata in Sicilia, improvvisamente Chiofalo ha avvertito un forte formicolio alla gamba e al braccio che, in poco tempo, lo ha immobilizzato. Ovviamente sul posto sono accorsi i medici che lo hanno trasportato al più vicino ospedale di Catania dove era in vacanza. Dopo la prima notte, durante la quale hanno stabilizzato le condizioni dell’influencer, lo stesso Francesco ha chiesto il trasferimento a Roma dove si sarebbe ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex pupopreoccupa la fidanzata. Il video pubblicato online è chiaro: “è grave” sentenzia la ragazza. Il malore che ha paralizzatoper quattro giorni Durante quest’estateha fatto preoccupare i fan per un improvviso malore. Durante una serata in Sicilia, improvvisamenteha avvertito un forte formicolio alla gamba e al braccio che, in poco tempo, lo ha immobilizzato. Ovviamente sul posto sono accorsi i medici che lo hanno trasportato al più vicino ospedale di Catania dove era in vacanza. Dopo la prima notte, durante la quale hanno stabilizzato le condizioni dell’influencer, lo stessoha chiesto il trasferimento a Roma dove si sarebbe ...

kolchekss : rewatch di house of the dragon in italiano e pazzesca drusilla gucci cmq - Raffytrevizzaro : RT @FedericaRazzino: Prepariamoci ai confronti tra lei l ex chiofalo e la sua nuova fidanzata drusilla gucci ?? #gfvip - FedericaRazzino : Prepariamoci ai confronti tra lei l ex chiofalo e la sua nuova fidanzata drusilla gucci ?? #gfvip -