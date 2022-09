Dove vedere Rangers-Napoli di Champions League il 14 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. L’attesissimo match Rangers-Napoli è in programma per mercoledì 14 settembre presso l’Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia, e con calcio d’inizio alle ore 21.00. Ricordiamo che la partita si Doveva giocare oggi, martedì 13 settembre, ma, per motivi di ordine pubblico relativi alla recente scomparsa della Regina Elisabetta II, è stata rimandata di un giorno (per il dispiacere degli tifosi partenopei, così costretti a rinunciare all’importante trasferta). Gli azzurri dovranno vedersela con gli scozzesi allenati dall’ex vicecampione del mondo 2010 Giovanni van Bronckorst. Non bisogna commettere l’errore di pensare sarà una passeggiata vista la sonora lezione di calcio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA2022/2023. L’attesissimo matchè in programma per mercoledì 14presso l’Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia, e con calcio d’inizio alle ore 21.00. Ricordiamo che la partita siva giocare oggi, martedì 13, ma, per motivi di ordine pubblico relativi alla recente scomparsa della Regina Elisabetta II, è stata rimandata di un giorno (per il dispiacere degli tifosi partenopei, così costretti a rinunciare all’importante trasferta). Gli azzurri dovranno vedersela con gli scozzesi allenati dall’ex vicecampione del mondo 2010 Giovanni van Bronckorst. Non bisogna commettere l’errore di pensare sarà una passeggiata vista la sonora lezione di calcio ...

