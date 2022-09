Dopo il successo a Toronto attesa per The fabelmans di Spielberg (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la calorosa accoglienza all'anteprima mondiale del film, alla 47esima edizione del Toronto International Film Festival, con una lunga standing ovation e un entusiasmo unanime da parte della critica, arriva il trailer italiano di "The fabelmans", il nuovo attesissimo film del quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg, già definito dal NY Post "il film più bello dell'anno". Il film è scritto dallo stesso Spielberg e dal drammaturgo premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista e candidato all'Oscar per le sue sceneggiature di Lincoln e Munich. Racconta la storia del sedicenne Sammy fabelmans che, cresciuto nell'Arizona del secondo Dopoguerra, scopre la magia e il potere salvifico del cinema.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 settembre 2022)la calorosa accoglienza all'anteprima mondiale del film, alla 47esima edizione delInternational Film Festival, con una lunga standing ovation e un entusiasmo unanime da parte della critica, arriva il trailer italiano di "The", il nuovo attesissimo film del quattro volte Premio Oscar Steven, già definito dal NY Post "il film più bello dell'anno". Il film è scritto dallo stessoe dal drammaturgo premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista e candidato all'Oscar per le sue sceneggiature di Lincoln e Munich. Racconta la storia del sedicenne Sammyche, cresciuto nell'Arizona del secondoguerra, scopre la magia e il potere salvifico del cinema.video width="746" height="420" ...

