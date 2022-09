Dopo Austin Butler, anche Jacob Elordi diventa Elvis (per il film Priscilla di Sofia Coppola) (Di martedì 13 settembre 2022) Due Elvis sono meglio di uno. Il biopic di Baz Luhrmann non vi è bastato? Non temete. La regista di Lost In Translation, Sofia Coppola, ha già in cantiere Priscilla, sulla moglie del Re del rock. E Jacob Elordi è pronto a calarsi nelle scarpe di camoscio blu di Presley. La febbre del mito di Elvis ha chiaramente (ri)contagiato il mondo. L'attore di Euphoria si appresta a vestire i panni del mito musicale appena Dopo l'entusiasmante performance di Austin Butler nei panni del molleggiato nel film di Baz Luhrmann Elvis. In particolare, i due fanno entrambi parte delle cover star di GQ quest'anno... Di cosa parlerà il progetto Priscilla Il film di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 settembre 2022) Duesono meglio di uno. Il biopic di Baz Luhrmann non vi è bastato? Non temete. La regista di Lost In Translation,, ha già in cantiere, sulla moglie del Re del rock. Eè pronto a calarsi nelle scarpe di camoscio blu di Presley. La febbre del mito diha chiaramente (ri)contagiato il mondo. L'attore di Euphoria si appresta a vestire i panni del mito musicale appenal'entusiasmante performance dinei panni del molleggiato neldi Baz Luhrmann. In particolare, i due fanno entrambi parte delle cover star di GQ quest'anno... Di cosa parlerà il progettoIldi ...

Screenweek : Dopo Austin Butler, protagonista del biopic diretto da Baz Luhrmann, un nuovo attore è pronto per regalarci la sua… - SpazioWrestling : WWE: Austin Theory rompe il silenzio dopo Raw (12 settembre) #WWE #AustinTheory #RAW - indierockrecord : ma il senso di fare questo film subito dopo quello di baz e poi dopo una performance così spettacolare di austin bu… - GretaSmara : A me spiace per Jacob perché come attore merita molto più credito,ma intepretare Elvis Presley dopo l'interpretazio… - ultracheeesee : molto coraggioso da parte sua accettare questo ruolo dopo la performance di austin butler -