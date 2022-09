Domani l’inaugurazione della sede Innovaway Benevento all’area Asi di Ponte Valentino (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sarà inaugurata Domani, mercoledì 14 settembre, alle ore 11, la sede di Innovaway Consulting, società del Gruppo Innovaway, realtà che opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale. Il Gruppo Innovaway si è insediato nell’area ASI di Ponte Valentino, mettendo a disposizione del sistema delle imprese servizi e competenze per il trasferimento tecnologico e ha raggiunto importanti standard di produttività, avviando una rete di relazioni con l’Università degli Studi del Sannio e stakeholder istituzionali e privati . Si tratta di un investimento in un’area che esprime potenzialità e che mira alla valorizzazione e alla diffusione dell’innovazione tecnologica che rappresenta la sfida ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà inaugurata, mercoledì 14 settembre, alle ore 11, ladiConsulting, società del Gruppo, realtà che opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale. Il Grupposi è insediato nell’area ASI di, mettendo a disposizione del sistema delle imprese servizi e competenze per il trasferimento tecnologico e ha raggiunto importanti standard di produttività, avviando una rete di relazioni con l’Università degli Studi del Sannio e stakeholder istituzionali e privati . Si tratta di un investimento in un’area che esprime potenzialità e che mira alla valorizzazione e alla diffusione dell’innovazione tecnologica che rappresenta la sfida ...

