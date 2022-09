Docente esperto, cancellata la figura prevista dal Decreto Aiuti bis: resta però l’incentivo economico (Di martedì 13 settembre 2022) Docente esperto: la figura ufficialmente è stata cancellata. Tuttavia, rimarrebbe l’incentivo economico previsto. Dopo tante polemiche e una petizione online per rimuovere la figura, ecco un emendamento al Decreto Aiuti bis per il parere contrario alla figura che ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Docente esperto, cancellata la figura prevista dal Decreto Aiuti bis La figura del Docente esperto, dopo le tante polemiche, è stata cancellata. Irene Manzi e Manuela Ghizzoni, responsabili scuola e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 settembre 2022): laufficialmente è stata. Tuttavia, rimarrebbeprevisto. Dopo tante polemiche e una petizione online per rimuovere la, ecco un emendamento albis per il parere contrario allache ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.ladalbis Ladel, dopo le tante polemiche, è stata. Irene Manzi e Manuela Ghizzoni, responsabili scuola e ...

