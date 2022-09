Dl Aiuti | Renzi | “Saltato tetto a stipendio manager”

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Un follower mi chiede come mai èilallodeipubblici? Quello era unche avevo messo io. Oggi il governo ha fatto questa riformulazione e non avevamo alternativa che votarlo per evitare che saltasse tutto e saltassero 17 miliardi dialle famiglie…”. Lo ha rivelato Matteoin collegamento Facebook dal Senato. ”Il tema delle riforme costituzionali tornerà sicuramente nella prossima legislatura con buona pace di quelli che dicevano che era una nostra fissazione…”, aggiunge il leader di Italia Viva. ELEZIONI – ”La nostra sfida è portare il Terzo Polo al 10%. Vediamo se ce la facciamo, è una partita che dipenda da ciascuno di noi. ‘Se vinciamo noi, vince l’Italia con Draghi. Se vince la destra, c’è la ...

Filtra "disappunto" da Palazzo Chigi dopo che il Senato ha dato il via libera, con il decreto aiuti bis, a una deroga al tetto a 240mila euro degli stipendi ...Roma, 13 set. (askanews) - Il Dl Aiuti bis, dopo giorni di trattative tra i partiti, ha avuto oggi il via libera del Senato e giovedì approda in ...