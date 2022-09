Dl Aiuti bis, si sblocca in Senato il provvedimento da 17 miliardi: le misure approvate (Di martedì 13 settembre 2022) Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti, il Senato ha approvato il decreto legge Aiuti bis, che contiene tra l’altro le norme per superare le questioni legate all’applicazione del superbonus. Il testo passa ora all’esame della Camera (atteso per giovedì). “La conversione del decreto Aiuti fa bene all’Italia, con 17 mld per famiglie ed imprese. Sventata ancora una volta una posizione ambigua dei 5 Stelle, l’accordo trovato sul superbonus è di buon senso”, questo il commento del Senatore dem Andrea Marcucci al termine della seduta del Senato. Dl Aiuti bis: Superbonus, Smart working e pensioni Apprezzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l’emendamento sul Superbonus. Nello specifico, si è espressa particolare soddisfazione per l’approvazione, in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti, ilha approvato il decreto leggebis, che contiene tra l’altro le norme per superare le questioni legate all’applicazione del superbonus. Il testo passa ora all’esame della Camera (atteso per giovedì). “La conversione del decretofa bene all’Italia, con 17 mld per famiglie ed imprese. Sventata ancora una volta una posizione ambigua dei 5 Stelle, l’accordo trovato sul superbonus è di buon senso”, questo il commento delre dem Andrea Marcucci al termine della seduta del. Dlbis: Superbonus, Smart working e pensioni Apprezzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l’emendamento sul Superbonus. Nello specifico, si è espressa particolare soddisfazione per l’approvazione, in ...

