Divorzio Totti-Blasi, Rocco Siffredi si schiera e confessa: "È una persona fredda.." (Di martedì 13 settembre 2022) Rocco Siffredi commenta la separazione tra Totti e Ilary Blasi. L'attore ha le idee molto chiare e spara a zero su Ilary. La soap in casa Totti-Blasi continua e in molti seguono con grande attenzione la guerra tra i due coniugi che dopo vent'anni d'amore hanno deciso di separarsi. In un primo momento sembrava fosse tutta colpa di un tradimento del pupone con la nuova fiamma Noemi Bocchi ma a quanto pare niente è come sembra. C'è chi dice che la coppia si tradisca da anni ma Francesco Totti ha deciso di rivelare tutto in un'intervista al Corriere della Sera. Le parole dell'ex capitano hanno scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. Totti afferma di non essere stato lui per primo a tradire ma di aver scoperto già lo scorso anno il tradimento di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 13 settembre 2022)commenta la separazione trae Ilary. L'attore ha le idee molto chiare e spara a zero su Ilary. La soap in casacontinua e in molti seguono con grande attenzione la guerra tra i due coniugi che dopo vent'anni d'amore hanno deciso di separarsi. In un primo momento sembrava fosse tutta colpa di un tradimento del pupone con la nuova fiamma Noemi Bocchi ma a quanto pare niente è come sembra. C'è chi dice che la coppia si tradisca da anni ma Francescoha deciso di rivelare tutto in un'intervista al Corriere della Sera. Le parole dell'ex capitano hanno scatenato un vero e proprio putiferio mediatico.afferma di non essere stato lui per primo a tradire ma di aver scoperto già lo scorso anno il tradimento di ...

ilreissimo : Pare che l'Italia abbia scoperto che esiste la separazione e il divorzio solo grazie a Francesco Totti e Ilary Blasi Ma anche no - SantoWhisky : Quando pensi che non potrebbe mai fregartene di meno del gossip e intrighi che da sempre ci assillano sulla corona… - ZPeppem : RT @LucillaMasini: Adinolfi approfitta del caso Totti e Blasi per parlare di divorzio: 'Va vietato, è l’inferno'. Quindi, se gli si rompe u… - frankrisi : @repubblica L'intervista al corriere gliela fatta fare per innescare di più i conflitti. Gli avvocati lavorano gli… - zazoomblog : Totti-Ilary Adinolfi contro il divorzio: “E’ l’inferno va vietato! Vedete come finisce?” - #Totti-Ilary #Adinolfi… -