“Discorso chiuso”. Ascanio Pacelli, nuova vita per l’ex GF: la notizia che cambia tutto (Di martedì 13 settembre 2022) Svolta improvvisa per Ascanio Pacelli. l’ex concorrente del Grande Fratello è pronto per una nuova vita e a svelare tutto è stato il diretto interessato in un’intervista. In particolare, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti a SuperGuidaTv e qui si è soffermato su ciò che la vita gli sta riservando. Una vera e propria sterzata decisa alla sua carriera professionale. Ma da parte sua non potevano che essere toccati anche temi inerenti i reality show e in particolare la Casa più spiata d’Italia. Ascanio Pacelli sta per avere una nuova vita, la quale si augura sia ricca di soddisfazioni. A domanda specifica sul Grande Fratello, ha ammesso senza ombra di dubbio: “Oggi non parteciperei più. Quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Svolta improvvisa perconcorrente del Grande Fratello è pronto per unae a svelareè stato il diretto interessato in un’intervista. In particolare, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti a SuperGuidaTv e qui si è soffermato su ciò che lagli sta riservando. Una vera e propria sterzata decisa alla sua carriera professionale. Ma da parte sua non potevano che essere toccati anche temi inerenti i reality show e in particolare la Casa più spiata d’Italia.sta per avere una, la quale si augura sia ricca di soddisfazioni. A domanda specifica sul Grande Fratello, ha ammesso senza ombra di dubbio: “Oggi non parteciperei più. Quello ...

Freddy_Ray : @sportmediaset Cioè ora state alimentando la polemica di rigiocare la partita quando allegri 10 minuti fa ha detto… - whoisgiorgias : RT @sarah__whitman: La famiglia tradizionale è IL prototipo universale di famiglia? No. Esistono studi che confermano rischi e risvolti ps… - MisterW23625484 : @galgani_marta @MarceVann Non sono in grado di fare diagnosi mediche guardando una foto su twitter, come pretendi d… - BastetFelix : RT @Nikyuao: @JayneJay50 @AlexBazzaro Basta non pagare la multa e il discorso è chiuso. I servi carabinieri dovrebbero vergognarsi ad andar… - Nikyuao : @JayneJay50 @AlexBazzaro Basta non pagare la multa e il discorso è chiuso. I servi carabinieri dovrebbero vergognar… -