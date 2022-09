Disabile precipitato dalla finestra, Magi presenta interrogazione parlamentare: “Il governo faccia chiarezza, fatto grave avvolto nel mistero” (Di martedì 13 settembre 2022) In coma dopo essere precipitato dalla finestra di casa nel corso di quella che i parenti definiscono “una perquisizione delle forze dell’ordine”. È quanto ha denunciato ieri la famiglia di un 36enne, Hasib Omerovic, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati con di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, il deputato Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio e degli avvocati della famiglia. Sulla vicenda, avvenuta a Roma, Magi ha presentato un’interrogazione parlamentare. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) In coma dopo esseredi casa nel corso di quella che i parenti definiscono “una perquisizione delle forze dell’ordine”. È quanto ha denunciato ieri la famiglia di un 36enne, Hasib Omerovic, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati con di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, il deputato Riccardo, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio e degli avvocati della famiglia. Sulla vicenda, avvenuta a Roma,hato un’. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

