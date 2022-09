Disabile precipitato dalla finestra | la famiglia chiede di essere spostata dal quartiere | ‘Abbiamo paura’ Ilaria Cucchi | ‘Luce sui fatti’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Ladi Hasib Omerovic, il 36 enne(e ora in coma) mentre era in corso una perquisizione nel suo appartamento da parte delle forze dell’ordine a Roma, ha chiesto dizona di Primavalle perché “ha paura”. Lo fa sapere l’avvocato Arturo Salerni, legale dei genitori e della sorella dell’uomo. “Alla luce di quanto emerso per ragioni di sicurezza – afferma il penalista – laha chiesto diallontanata da quella zona”. Sul caso ha chiesto un chiarimento anche: “Chiediamo che sia fatta piena luce sui gravissimi fatti avvenuti il 25 luglio nella casa Hasib Omerici-Sejdovic alla presenza delle forze dell’ordine. Io terrò gli ...