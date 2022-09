Disabile precipita dalla finestra durante una perquisizione. La famiglia accusa le forze dell'ordine (Di martedì 13 settembre 2022) - Riccardo Magi ha presentato una interrogazione parlamentare alla ministra dell'Interno. La procura di Roma ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 settembre 2022) - Riccardo Magi ha presentato una interrogazione parlamentare alla ministra'Interno. La procura di Roma ...

repubblica : Disabile precipita dalla finestra durante perquisizione, la famiglia accusa: 'Gli agenti lo hanno preso per i piedi… - fattoquotidiano : Disabile precipita dalla finestra, “buttato giù durante una perquisizione di polizia”. Aperto un fascicolo per tent… - bizcommunityit : Disabile rom precipita dalla finestra a Roma, la donna importunata e il post su Fb: «Quest'uomo ha seguito me - infoitinterno : Disabile rom precipita dalla finestra a Roma, la donna importunata e il post su Fb: «Quest'uomo ha seguito me - ReggioPress : Disabile di 36 anni precipita dalla finestra durante un controllo della polizia, i genitori chiedono giustizia -