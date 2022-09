Disabile cade dalla finestra, perquisizione senza mandato dopo il post sui social (Di martedì 13 settembre 2022) La polizia avrebbe eseguito un 'controllo preventivo' dopo aver intervettato un post sulla pagina Facebook del quartiere: 'Importuna le ragazze, bisogna prendere ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) La polizia avrebbe eseguito un 'controllo preventivo'aver intervettato unsulla pagina Facebook del quartiere: 'Importuna le ragazze, bisogna prendere ...

qnazionale : Disabile cade dalla finestra, perquisizione senza mandato dopo il post sui social - BelloGiovanni : RT @RaiNews: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e il pm ha disposto il sequestro di quanto ritrovato nella cam… - madovevado : RT @RaiNews: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e il pm ha disposto il sequestro di quanto ritrovato nella cam… - FrancMorosini : @Gianl1974 Se il tuo amicone grosso e cattivo cade in moto e diventa disabile rigano la tua è la sua. L’uomo è così… - LIRRIVERENTE3 : si sarebbero presentati, a casa della famiglia Omerovic, 4 poliziotti in borghese. I genitori in quel momento erano… -