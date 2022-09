DIRETTA | Elezioni 2022: le proposte del centrosinistra per la scuola [VIDEO] (Di martedì 13 settembre 2022) Meno di due settimane alla conclusione della campagna elettorale. I partiti politici sono impegnati in comizi e incontri con i cittadini. L'articolo DIRETTA Elezioni 2022: le proposte del centrosinistra per la scuola VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Meno di due settimane alla conclusione della campagna elettorale. I partiti politici sono impegnati in comizi e incontri con i cittadini. L'articolo: ledelper la

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Conte: “C’è aria di grandi intese, noi non ci saremo. Sono già pronti a tirar fuori un altro no… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - AlboPopPatti : 13/09/2022 | Determinazioni Dirigenziali OGGETTO : Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblic… - Subus85 : Elezioni politiche 2022, Sanna Marin: 'Meloni? Gli italiani hanno il diritto di scegliere' -