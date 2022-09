Diagnosi e terapia del cancro del retto: cosa fare nel 2022. Il convegno (Di martedì 13 settembre 2022) Di tutti i tumori diagnosticati nel mondo, il cancro del colon-retto fa parte di quasi il 10% di tutte le Diagnosi. Non solo: rappresenta anche il terzo tumore per incidenza dopo quello al seno e al polmone. E si attesta che in Italia, ogni anno, vengano registrati più di 43mila nuovi casi. Per approfondire le ultime novità in termini di Diagnosi, terapia medica e chirurgica per questa patologia è stato organizzato mercoledì 21 settembre, un incontro formativo dal titolo “Diagnosi e terapia del cancro del retto: cosa fare nel 2022” a cura di Humanitas Gavazzeni di Bergamo e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo e riconosciuto come corso ECM. Un momento di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022) Di tutti i tumori diagnosticati nel mondo, ildel colon-fa parte di quasi il 10% di tutte le. Non solo: rappresenta anche il terzo tumore per incidenza dopo quello al seno e al polmone. E si attesta che in Italia, ogni anno, vengano registrati più di 43mila nuovi casi. Per approfondire le ultime novità in termini dimedica e chirurgica per questa patologia è stato organizzato mercoledì 21 settembre, un incontro formativo dal titolo “deldelnel” a cura di Humanitas Gavazzeni di Bergamo e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo e riconosciuto come corso ECM. Un momento di ...

