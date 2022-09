(Di martedì 13 settembre 2022) Secondo The Athletic, durante l'estate Cristianoha rifiutato 211 milioni di sterline all'anno di stipendio per giocare in...

sportli26181512 : Destinazione Arabia Saudita: Ronaldo ci ripensa: Secondo The Athletic, durante l'estate Cristiano Ronaldo ha rifiut… -

GuidaViaggi

... il contrario di quanto voluto da Biden che, meno di un mese fa, a Ryad, aveva chiesto all'... La seconda è la: falso che fossero indirizzate ai paesi africani, il grano è andato in ......di euro per il fuoriclasse portogheseUn'estate intera alla ricerca della giustapoi l'... E' la squadra dell'Saudita Al - Hilal che è arrivata a proporre cifre assurde pur di ... Arabia Saudita, visti elettronici "facili" per i turisti Ue - GuidaViaggi Una nuova politica sui visti elettronici. L’ha annunciata l’ Arabia Saudita attraverso Saudi Tourism Authority, che ha comunicato la decisione presa dal Ministero del Turismo saudita che permette ai r ...Saudi Tourism Authority comunica la decisione presa dal Ministero del Turismo saudita che permette ai residenti dei Paesi appartenenti al Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) di fare domanda per ...