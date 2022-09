Design: nasce a Como il primo liceo artistico italiano imprenditoriale-artigianale (Di martedì 13 settembre 2022) Milano, 13 set. (Adnkronos) - Un primo giorno davvero speciale per i quasi 400 studenti delle scuole superiori della 'Oliver Twist' di Como. Oltre a essere rientrati in classe senza mascherina, hanno infatti ricevuto la visita del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che, accompagnato dall'assessore alla Formazione e Lavoro Melania De Nichilo Rizzoli e da quello all'Istruzione e Ricerca Fabrizio Sala, e dal sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale Fabrizio Turba, ha scelto proprio la scuola di Cometa per augurare a tutti i ragazzi lombardi un buon inizio. Presente anche il prefetto, Andrea Polichetti. Il governatore, inoltre, ha tagliato il nastro del primo liceo artistico italiano con sperimentazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Milano, 13 set. (Adnkronos) - Ungiorno davvero speciale per i quasi 400 studenti delle scuole superiori della 'Oliver Twist' di. Oltre a essere rientrati in classe senza mascherina, hanno infatti ricevuto la visita del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che, accompagnato dall'assessore alla Formazione e Lavoro Melania De Nichilo Rizzoli e da quello all'Istruzione e Ricerca Fabrizio Sala, e dal sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale Fabrizio Turba, ha scelto proprio la scuola di Cometa per augurare a tutti i ragazzi lombardi un buon inizio. Presente anche il prefetto, Andrea Polichetti. Il governatore, inoltre, ha tagliato il nastro delcon sperimentazione ...

FashionNewsMag : Il brand “Valentina Asia” nasce dalla mente geniale della giovane Valentina Russo: prodotti autentici e di design c… - Creativitaliana : Riva di Ferretti Group presenta “El-Iseo“, motoscafo full electric che design e tecnologia innovativa. - startzai : RT @NewsPadania: Il bisogno di innovare non nasce solo dalla nostra volontà di progresso. Molti fattori sono esterni alle nostre aree di co… - MissioneStartup : RT @NewsPadania: Il bisogno di innovare non nasce solo dalla nostra volontà di progresso. Molti fattori sono esterni alle nostre aree di co… - NewsPadania : Il bisogno di innovare non nasce solo dalla nostra volontà di progresso. Molti fattori sono esterni alle nostre are… -