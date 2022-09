Decreto aiuti ter | l’Ufficio di bilancio boccia la relazione del governo al Parlamento | “Mancano informazioni rilevanti sul quadro economico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Nellainviata dalalper chiedere il via libera a ricorrere all’indebitamento per finanziare il (più volte rinviato)ter “sulmacroe di finanza pubblica dell’anno in corso e dei successivi”, per cui “al momento non è possibile fornire una valutazione puntuale dei saldi di finanza pubblica“. Il rimprovero a Palazzo Chigi è nero su bianco nella memoria inviata alla commissionedel Senato dall‘Ufficio parlamentare di, che ha esaminato il documento presentato dal presidente del Consiglio Mario Draghi su cui il(a Camere sciolte) dovrà votare a maggioranza ...