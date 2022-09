Decreto Aiuti bis, da bollette a pensioni: cosa cambia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Decreto Aiuti bis, arriva l’intesa a Palazzo Madama. Il via libera dalle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato è infatti giunto oggi dopo il raggiungimento di un accordo tra Governo e maggioranza sui punti più controversi, a partire dalle questioni legate al superbonus. Il voto ora è previsto entro le 17. Ma cosa cambia? Oltre alla novità sullo smart working, ecco cosa dicono gli esperti de La Legge Per Tutti: le novità dalle bollette alle pensioni. Come spiegano gli esperti, è bene ricordare “che ad oggi il Decreto Aiuti Bis è già stato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta il 9 agosto e fa riferimento a 17 miliardi di sostegni a famiglie e imprese. Il tempo per la conversione è ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) –bis, arriva l’intesa a Palazzo Madama. Il via libera dalle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato è infatti giunto oggi dopo il raggiungimento di un accordo tra Governo e maggioranza sui punti più controversi, a partire dalle questioni legate al superbonus. Il voto ora è previsto entro le 17. Ma? Oltre alla novità sullo smart working, eccodicono gli esperti de La Legge Per Tutti: le novità dallealle. Come spiegano gli esperti, è bene ricordare “che ad oggi ilBis è già stato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta il 9 agosto e fa riferimento a 17 miliardi di sostegni a famiglie e imprese. Il tempo per la conversione è ...

