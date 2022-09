Decreto Aiuti bis, Anief: governo sordo. Nessuna conferma dell’organico Covid, resta incentivo per docente esperto. Sarà sciopero (Di martedì 13 settembre 2022) "Il Senato e il governo rimangono sordi alle proteste e ai bisogni della scuola. Passa un solo emendamento che abroga la figura del docente esperto ma rimangono nei fatti tutti gli incentivi previsti per gli 8 mila super insegnanti fra 10 anni. Nessuna conferma dell'organico aggiuntivo sebbene sposata a parole da diverse forze parlamentari e necessaria per la ripresa delle attività didattiche, né alcuna integrazione delle graduatorie dell'ultimo concorso straordinario bis a fronte di 43 mila cattedre non coperte nelle recenti immissioni in ruolo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) "Il Senato e ilrimangono sordi alle proteste e ai bisogni della scuola. Passa un solo emendamento che abroga la figura delma rimangono nei fatti tutti gli incentivi previsti per gli 8 mila super insegnanti fra 10 anni.dell'organico aggiuntivo sebbene sposata a parole da diverse forze parlamentari e necessaria per la ripresa delle attività didattiche, né alcuna integrazione delle graduatorie dell'ultimo concorso straordinario bis a fronte di 43 mila cattedre non coperte nelle recenti immissioni in ruolo". L'articolo .

