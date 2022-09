Debutto con la Croazia | è come una finale - Sport - Tennis - quotidiano net

juventusfc : Oggi, 29 anni fa, il debutto di @delpieroale con la maglia della Juventus ???? #OnThisDay - JUVE19851 : RT @juventusfc: Oggi, 29 anni fa, il debutto di @delpieroale con la maglia della Juventus ???? #OnThisDay - mr_calabria : RT @juventusfc: Oggi, 29 anni fa, il debutto di @delpieroale con la maglia della Juventus ???? #OnThisDay - puiggii : RT @juventusfc: Oggi, 29 anni fa, il debutto di @delpieroale con la maglia della Juventus ???? #OnThisDay - onepieceunity : ???? Dopo 38 giorni dal suo debutto, One Piece Film Red ha superato quota 10 milioni di spettatori totali nei cinema… -

Corriere dello Sport

Ilè in programma domani, mercoledì 14 settembre, contro la Croazia , lo scorso anno ... Poi venerdì il match contro l' Argentina di Diego Schwartzman, infine domenica l'impegnola Svezia ...Dopo il forfait di Cilic, domani lo spauracchio è Coric che ha trionfato a Cincinnati battendo Tsitsipas. Occhio anche ... Casale all'esordio con la Lazio: "Debutto non semplice, ero legato al Verona da 13 anni" Champions League, second giornata della fase a gironi: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Juventus, Milan, Inter e Napoli ...Archiviato il passo falso esterno in quel di Latina (97-85), i biancorossi della Mokambo Chieti si preparano ad affrontare la seconda giornata di questa avvincente Supercoppa: l'avversario ...