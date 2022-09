Dazn celebra il Milan: in arrivo al cinema docufilm ‘Stavamo bene insieme’ (Di martedì 13 settembre 2022) Dazn celebra al cinema il periodo d’oro del Milan. Dal 13 al 16 ottobre 2022 arriva nelle sale cinematografiche italiane il docufilm “Stavamo bene insieme”. Il cuore è l’emozionante ‘reunion’ a San Siro, dove sei vecchi amici e compagni di squadra, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo rievocano i loro ricordi riguardanti un ciclo epico durato cinque anni. Si tratta delle tre finali di UEFA Champions League portate avanti da Carlo Ancelotti, che hanno visto il Milan trionfare, cadere e rinascere: la notte di Manchester, quella in cui Paolo Maldini sollevò al cielo la sesta Champions della storia del Milan, la caduta di Istanbul e la rivincita di Atene firmata Pippo ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022)alil periodo d’oro del. Dal 13 al 16 ottobre 2022 arriva nelle saletografiche italiane il“Stavamoinsieme”. Il cuore è l’emozionante ‘reunion’ a San Siro, dove sei vecchi amici e compagni di squadra, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo rievocano i loro ricordi riguardanti un ciclo epico durato cinque anni. Si tratta delle tre finali di UEFA Champions League portate avanti da Carlo Ancelotti, che hanno visto iltrionfare, cadere e rinascere: la notte di Manchester, quella in cui Paolo Maldini sollevò al cielo la sesta Champions della storia del, la caduta di Istanbul e la rivincita di Atene firmata Pippo ...

