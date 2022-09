DAZN celebra il Milan al cinema con il docufilm “Stavamo bene insieme’

(Di martedì 13 settembre 2022) “Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni, vincendone due. E per noi, abbracciare quella coppa, era il nostro unico, grande, obiettivo”, Massimo Ambrosini. È L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

al cinema il periodo d'oro del Milan . Dal 13 al 16 ottobre 2022 arriva nelle sale cinematografiche italiane il docufilm 'Stavamo bene insieme' . Il cuore è l'emozionante 'reunion' a San "Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque ...DAZN celebra il periodo d'oro del Milan che arrivò 3 volte in finale di Champions, vincendone due. L'occasione per ricordare una squadra fenomenale.